Gasperini: “Fiorentina? In Coppa Italia tutti hanno esagerato, me compreso. Si riparte da 0-0”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a margine della Panchina d’Oro: “Questo è un premio prestigioso che va condiviso con il mondo Atalanta. La Fiorentina sabato? A volte si danno e a volte si prendono, in Coppa Italia tutti hanno esagerato, me compreso. Da parte mia si riparte da 0-0 e si gioca una partita di calcio con due squadre che giocano bene e speriamo di offrire un bello spettacolo. Commisso? Non ho avuto modo di parlare con lui, è una partita di calcio importante per ambo le squadre. Ognuno ha i propri obiettivi e le proprie ambizioni, faremo di tutto per vincere così come lo farà la Fiorentina. Mihajlovic? La sua battaglia è molto importante, sicuramente più delle nostre, e sono sicuro che la vincerà. Io ho votato D’Aversa, che ha fatto benissimo al primo anno di Serie A. Perché ho vinto? Per i risultati con l’Atalanta, che come ho già detto non sono soltanto merito mio. Scudetto? Mai come quest’anno c’è lotta, Inter e Lazio sono lì”.