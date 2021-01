Gasperini la fa franca anche in Coppa Italia ed elimina la Lazio. Muriel non segna ma il suo apporto è decisivo

Alle 17.45 era in programma, per i quarti di finale di Coppa Italia, la sfida tra Atalanta e Lazio. A livello di spettacolo la partita non ha deluso le aspettative, tanto che ci sono stati ben cinque gol.

Ad avere la meglio è stata la squadra di Gasperini con il punteggio di 3-2, ma andiamo con ordine. Al 7′ nerazzurri in vantaggio con Djimsiti, raggiunto da Muriqi dieci minuti dopo. La Lazio ha quindi effettuato il sorpasso con Acerbi ma a Malinovskyi, ispirato da uno straordinario Muriel, sono bastati tre minuti per pareggiare. Infine nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerico dovuta all’espulsione di Palomino, Miranchuk ha siglato il definitivo 3-2, prima che Zapata sprecasse il match-point facendosi parare un rigore da Reina.

Atalanta che dunque passa il turno e vola in semifinale, dove troverà la vincente di Napoli-Spezia. Eliminata invece la Lazio di Simone Inzaghi, vincitrice del trofeo due stagioni fa.