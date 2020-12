Gasperini: “La Fiorentina è una squadra di assoluto valore ma la Serie A è dura e il blasone non conta. Ilicic? Non ci sarà e non è l’unico”

Conferenza della vigilia anche per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, alla vigilia del match con la Fiorentina: “È un rischio sempre, è un’ottima squadra. È una squadra di assoluto valore, si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio”.

E poi un cenno agli indisponibili: “Pasalic non sta bene, anche se è rientrato oggi. Miranchuk non è ancora disponibile, speriamo domani o da lunedì. Ilicic non si è allenato perché aveva mal di gola, per domani non ci sarà. Caldara si sta riprendendo abbastanza bene, ci vorranno altri venti giorni. Ruggeri ha qualche fastidio, difficile convocarlo”.