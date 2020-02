Gasperini: “Maglia dedicata a me? La tengo da parte e spero che Firenze tifi per la sua squadra, pensando un po’ meno agli avversari”

Arriva il primo commento, di Gian Piero Gasperini a Sky: “Sono tre punti importantissimi, tutte le vittorie sono importantissime per noi, questo è un campo storicamente difficile, contro una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, poi ci simo trovati anche in svantaggio dopo aver sbagliato un paio di occasioni con Pasalic. Credo che il risultato ci stia tutto. Non è facile giocare sempre al meglio, va considerata anche la forza dell’avversario, alla fine abbiamo creduto di poter ribaltare la partita e abbiamo fatto un’ottima gara. Maglia dedicata a me? (viola, con scritto “Gasperini uno di noi”ndr) Non l’avevo vista, la tengo da parte (ride ndr). L’altra volta si era un po’ esagerato, poi è normale che nei confronti dell’avversario ci siano gli sfottò, spero che Firenze torni a sostenere molto forte la sua squadra, come è giusto che sia, e a pensare un po’ meno agli avversari”.