Gasperini punisce Ilicic e lo sostituisce solo dopo mezz’ora: “Basta lamentarsi, fai qualcosa!”

Non è stata una partita facile quella di ieri sera per l’ex Fiorentina Josip Ilicic, subentrato al 56esimo al posto dell’altro ex viola Muriel nella sfida tra Atalanta e Real Madrid. Il suo match di fatto è durato solo 30 minuti, perché vista la prova insufficiente dello sloveno, Gasperini ha deciso di sostituirlo prima della fine del match per provare a strappare uno 0-0 che sarebbe stato preziosissimo (l’Atalanta era in dieci dal 18esimo). Poco prima del cambio l’allenatore della Dea, dopo l’ennesima palla persa, gli avrebbe urlato: “Basta lamentarsi, fai qualcosa”. Effettivamente Ilicic in 30 minuti ha toccato 29 palloni, perdendone ben 12. Caso ha voluto che subito dopo la sostituzione dello sloveno (uscito dal campo provato e diretto direttamente negli spogliatoi), l’Atalanta abbia subito il gol dello 0-1. E sui social qualcuno ha ironizzato: “Ho rivisto l’Ilicic dei tempi della Fiorentina”