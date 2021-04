Gasperini: “Superlega? Pensate a Firenze cosa sarebbe successo con il pubblico oggi. Ero convinto che il nostro calcio fosse finito”

Dopo la vittoria sul Bologna, il tecnico atalantino Gasperini è stato interpellato anche sulla Superlega, facendo riferimento però ai tifosi della Fiorentina: “Se succede quella roba lì a Bergamo, l’Atalanta chiude: capisco che da altre parti ci sono milioni di tifosi ma far saltare il calcio è eccessivo, per fortuna che la gente ed allenatori come Klopp e Guardiola hanno influito sulla retromarcia. Immaginatevi se oggi a Firenze si fosse giocato col pubblico, cosa sarebbe successo? i giocatori della Juventus sarebbero stati messi alla berlina del pubblico. Lunedì ero convinto fosse finito tutto, pensavo non si giocasse più: la Champions è da sempre il nostro sogno ma pensavo fosse terminato tutto. Se ci avessero invitato in Superlega, non ci sarei andato”.