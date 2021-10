Gasperini viene espulso e l’Atalanta si fa recuperare nel finale dall’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 12.30 sono scese in campo Atalanta e Udinese, nell’anticipo dell’ora di pranzo di questa domenica di Serie A. La partita è finita 1-1, con i nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Malinovskyi e il pareggio nel finale di Beto. Poco prima Gasperini era stato espulso per proteste.

L’Atalanta va dunque a 15 punti, momentaneamente a più tre sulla Fiorentina. Accorcia a meno due dai viola invece l’Udinese, momentaneamente tredicesima.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 25, Napoli 24, Inter 17, Roma, Atalanta 15, Lazio, Juventus 14, Fiorentina, Empoli, Bologna 12, Torino, Sassuolo 11, Udinese 10, Sampdoria, Verona, Venezia 8, Spezia 7, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.