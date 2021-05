Gattuso a Pisa: Una presenza importante anche fuori dal campo. Un ruolo attivo da imprenditore e il palazzo acquistato vicino alla Torre pendente

Quella alla Fiorentina non è la prima esperienza da allenatore in Toscana per Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha lasciato importanti tracce di sé anche a Pisa, in un momento molto delicato vissuto dalla società nerazzurra e questo in campo e fuori dal campo.

E su questo aspetto si sofferma il Corriere Fiorentino che ricorda come sia stato molto attivo anche da imprenditore. Innanzitutto ha aperto un ristorante a Calambrone nel 2017. Mentre nel 2019 ha acquistato il complesso dei Trovatelli, un ex orfanotrofio del 1300 a due passi dalla Torre pendente. In entrambi gli affari c’era di mezzo anche l’amico ed ex membro del CdA del Pisa, Andrea Madonna.