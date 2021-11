Gattuso, dopo il “fallimento” con la Fiorentina arriva un’offerta da fuori Italia

Lo Spartak Mosca si trova in un momento non brillante nella massima serie russa, e sta valutando l’esonero del tecnico Rui VItoria. E avrebbe messo gli occhi sull’allenatore “estivo” con cui la Fiorentina aveva raggiunto un accordo – poi mai concretizzato – Gennaro Gattuso: lo Spartak vedrebbe il profilo dell’allenatore calabrese come ideale per la squadra – memore del successo della stagione 2016/ 2017 con un altro italiano in panchina: Massimo Carrera.

Il contratto che verrebbe offerto a “Ringhio” gli farebbe percepire più del doppio di ciò che guadagnava a Napoli (750 mila netti), con una durata di tre anni: ci sta lavorando l’agente dell’ex Milan, Jorge Mendes.