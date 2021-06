Gattuso-Fiorentina, il programma della prima giornata assieme. Il punto sul futuro di Dragowski e Milenkovic

Nella giornata di venerdì è previsto il primo contatto tra la galassia Fiorentina e Rino Gattuso. Il nuovo tecnico viola sarà a Firenze, in compagnia del suo staff tecnico, per visitare le strutture del club (il centro sportivo Astori e il Viola Park). In queste ore, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, la società è al lavoro per il mercato che verrà, a partire dal rinnovo di Vlahovic.

Per il momento, non sarebbero arrivare offerte ufficiali da Dragowski: il polacco è nella lista di diversi club, ma per il momento nessuno si è mosso concretamente. Stesso discorso per Milenkovic: sarà molto difficile trattenerlo, ma in questo momento niente può essere dato per scontato.