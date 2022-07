Gattuso fuma durante l’allenamento del Valencia e in Spagna scoppia la polemica – VIDEO

Gennaro Gattuso ancora al centro della polemica. Dopo le voci riguardanti lo scontento dell’ex allenatore della Fiorentina per il mercato del Valencia, poi smentite, in Spagna fa discutere un video molto particolare.

Nelle immagini si vede Gattuso intento a fumare una sigaretta elettronica in campo, durante l’allenamento della squadra. Il video, pubblicato da AS, ha fatto ovviamente il giro del web ed è stato duramente criticato dalla stampa spagnola che lo ha definito un cattivo esempio per i giovani tifosi e per gli stessi calciatori.