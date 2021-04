“Gattuso ha deciso di andar via da Napoli. Fiorentina e Sampdoria se lo contendono”

Il Napoli vince contro la Sampdoria e resta in corsa per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Ma il futuro dell’attuale tecnico, Gennaro Gattuso, è già scritto. “L’allenatore ha deciso di andar via, e Fiorentina e Sampdoria già se lo contendono”. Questo è quello che scrive stamani il giornalista Antonio Corbo su La Repubblica.

E ci sono giocatori che potrebbero seguire Gattuso altrove: “I rinnovi di ingaggio sono bloccati e per nulla probabili, per Maksimovic ancora più che per Hysaj“. Due elementi che l’ex calciatore del Milan potrebbe richiedere alla sua prossima squadra.