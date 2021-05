“Gattuso ha fatto un ottimo lavoro a Napoli e si ripeterà sulla panchina viola. Grande acquisto della Fiorentina”

L’allenatore Attilio Tesser ha parlato a TMW Radio del nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso: “Il suo lavoro è Napoli è stato non buono, ottimo. Mai e poi mai avrei immaginato di vederli in difficoltà col Verona e non centrare la Champions, ma il calcio è così: capita che la tensione attanagli dei campioni che sembravano stare benissimo fino a tre giorni prima. Gattuso però ha fatto un ottimo lavoro, per molto tempo gli sono mancati gli attaccanti e questa è cosa che influisce. Appena ha riavuto la squadra ha mostrato gioco, gestione e idee nella maniera migliore. Penso che la Fiorentina abbia fatto un bell’acquisto”.

E poi ha aggiunto: “Devo dire che anche Iachini e Prandelli hanno fatto bene, per motivi differenti. Nei momenti di sbandamento non è semplicissimo saper reagire. Sia a Milano che a Napoli comunque Gattuso ha fatto un bel lavoro, sono sicuro andrà alla grande anche a Firenze“.