“Gattuso ha un carattere forte e capace di affrontare le difficoltà. De Laurentiis non lo confermerà al Napoli”

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato a Radio Kiss Kiss di Gattuso, allenatore accostato alla Fiorentina in questi giorni: “Ha le sue idee e la sua personalità, anche lui non ha avuto il supporto della società. Rino però ha un carattere forte e capace di affrontare le turbolenze, non come Pirlo. Al Napoli confermerei subito Gattuso, il problema è che non credo De Laurentiis voglia farlo”.

E poi su Sarri ha aggiunto: “E’ napoletano dentro per questo è stato mandato via dalla Juve”.