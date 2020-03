Gattuso: “Il campionato adesso è falsato, bisogna dare regolarità. Ci sono tanti soldi in ballo, si poteva aspettare”

Dopo le rilevanti dichiarazioni dell’ex viola e attuale tecnico del Lecce Fabio Liverani (leggi qui) riguardo ai rinvii di cinque partite per l’emergenza Coronavirus, tra cui anche Udinese-Fiorentina, si aggiungono anche quelle dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso che ha parlato così dopo la gara vinta contro il Torino: “Massimo rispetto per le vittime, ma non sono d’accordo. Bisogna dare regolarità, non ha senso giocare una gara oggi ed una il 13 maggio perché le situazioni cambiano. Il campionato è falsato in questo momento, giocare tra un mese o due sono partite totalmente diverse. Giocare con squadre che non giocano da due settimane è totalmente diverso rispetto a chi gioca. Ci sono tanti soldi in ballo, si poteva aspettare. Bisogna fare le cose fatte bene, non è uguale giocare in momenti differenti”.