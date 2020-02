Liverani esplode: “Come al solito in Italia si privilegiano gli interessi di 3-4 club. Torniamo a vedere quel lato oscuro che avevamo pulito…”

Furente Fabio Liverani, benché le decisioni della Lega Calcio non riguardino il suo Lecce, in campo domani contro l’Atalanta. L’ex regista viola in sala stampa ha parlato così del rinvio di alcune partite di Serie A: “Credo che come al solito in Italia si prendano decisioni a vantaggio di chi vuole farsi i propri interessi. Vengono prese decisioni senza senso, senza una logica e questo riporta da qui al 24 maggio a vedere quel lato oscuro che avevamo fatto tanto per pulire. Sono decisioni che non hanno proprio un senso, mi dispiace perché questo campionato è fatto da lotte stupende ma una decisione del genere serva per dare senso soltanto a quelle 3-4 società che devono fare i propri interessi”.