Gattuso: “Non avevo nulla da dare e non sentivo nulla. Per questo sono rimasto fermo un anno”

L’anno scorso è stato tutt’altro che indimenticabile per Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore del Valencia aveva deciso in un primo momento di legarsi alla Fiorentina. Venti giorni da tecnico in pectore dei viola e poi la clamorosa rottura.

Alla fine nessun contatto per lui si è concretizzato ed è rimasto a spasso per un’intera stagione prima della chiamata arrivata dalla Spagna.

“Io ho sempre cercato un calcio propositivo – ha detto Gattuso a La Gazzetta dello Sport – su quello che è avvenuto prima del suo approdo a Valencia – e soprattutto di trasmettere qualcosa. Per questo lo scorso anno sono rimasto fermo: non avevo nulla da dare e quando è così parto sempre sotto 2-0. Non sentivo nulla”.