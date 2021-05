Gattuso pensa a Hysaj. Il contratto con il Napoli scade a breve ma ancora nessuna offerta dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno Gennaro Gattuso avrebbe in mente di portare alla Fiorentina il terzino destro albanese in scadenza con il Napoli Elseid Hysaj. Dal 30 giugno il giocatore sarà libero di trovarsi una nuova squadra e già nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti tra le parti. Al momento però la Fiorentina non ha avanzato nessuna offerta all’entourage del giocatore.