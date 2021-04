Gattuso può rimanere al Napoli? Solo l’agente Mendes può mediare tra il tecnico e De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Il Mattino, dopo la rotonda vittoria di ieri del Napoli di Gattuso (LEGGI QUI), in questa ultima parte di stagione, non è da escludere che Aurelio De Laurentiis torni sui propri passi provando a riaprire la trattativa per il rinnovo di contratto. L’allenatore resta turbato da quanto accaduto a gennaio e difficilmente sarebbe disposto a riparlare col patron. Per questo, potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale l’agente del tecnico, il potente Jorge Mendes, che potrebbe essere chiamato dal Napoli per provare ad aprire una mediazione e dunque per tornare a trattare.