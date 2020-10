Gattuso risponde ad Agnelli: “Sono stato il primo a rosicare: avrei voluto giocarla, la Juventus è ancora…”

Al termine della sfida di questo pomeriggio vinta per 4-1 contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso durante le interviste post gara è tornato a parlare della sconfitta a tavolino contro la Juventus. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport: “Ho rosicato più di tutti. La Juventus è ancora la squadra da battere, ma in questo momento è un cantiere aperto. L’impressione è che potevo andare a giocarmela perché avevo la squadra in condizione, facevo giocare lo stesso undici di oggi. Demme al posto di Bakayoko. Sono arrabbiato perché non ci hanno fatto partire, alle sette meno cinque eravamo sul pullman. Chi ci ha detto che non volevamo partire non ha detto la verità, al massimo perdevamo 3-0. Quando parlo io parlo con la società, il presidente, il direttore Giuntoli, Chiavelli. Quando ho parlato con la società sono rimasto che la partita si doveva giocare, tranquillamente”

