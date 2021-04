Gattuso sempre più verso la Fiorentina. Rifiutate tre squadre, e il suo arrivo prescinderebbe dalla permanenza di Pradé

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, arrivano conferme per quanto riguarda un’interesse della Fiorentina per Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese avrebbe già rifiutato la panchina della Sampdoria, del Monza e anche della Lazio dove alla fine rimarrà Simone Inzaghi. Gattuso ha avuto più contatti con la dirigenza viola, e al momento pare essere la prima scelta da parte di Commisso. L’eventuale arrivo del tecnico non dipenderebbe dalla permanenza del ds Pradè, come era circolato nelle ultime ore.