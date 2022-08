Gazizov: “Il ritorno in Russia di Kokorin è possibile, ma non all’Ufa. E’ un calciatore di livello superiore e non può giocare in Prima Divisione”

Un ritorno in Russia per l’attuale attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin? Dell’ipotesi ne ha parlato il direttore generale dell’Ufa, Shamil Gazizov, che già aveva preso il giocatore in passato.

“Il suo ritorno in patria è possibile – ha detto Gazizov – ma non all’Ufa. È un calciatore di un livello diverso, superiore, non può giocare in Prima Divisione. Kokorin non gioca da quasi un anno e mezzo? Tutto è in ordine, è in buona forma. Avrà buone opzioni in Russia”.