Gene Gnocchi: “Commisso si è spento e il rapporto con Firenze si è incrinato. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore propositivo: ecco due nomi”

Il comico e tifoso del Parma, Gene Gnocchi, ha parlato a Lady Radio in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: “Abbiamo perso cinque punti nelle ultime tre partite, Firenze è l’ultima spiaggia: se non faremo risultati, sarà impossibile salvarsi. Domenica mi aspetto una gara combattuta, la Fiorentina ha diversi infortunati e dipende chi riuscirà a recuperare. Il Parma sconta un mercato fatto di giovani di prospettiva, senza giocatori ancora pronti per la Serie A. Serve esperienza e conoscenza del campionato italiano, in prospettiva magari faremo un grande campionato di Serie B“.

Gene Gnocchi dà poi un giudizio su Rocco Commisso: “Lo vedo un po’ spento ultimamente, all’inizio si era creata grande empatia con la tifoseria e c’erano grandi aspettative. Probabilmente è disilluso e credeva di arrivare in Italia e fare bene fin da subito. Mi sembra che il rapporto con i tifosi si sia un po’ incrinato. Le polemiche con i giornalisti non hanno senso perché questi fanno semplicemente il loro mestiere. Prandelli? A me la Fiorentina non dispiace, ma dal mister ci si aspettava di più. Ha perso due punti contro Udinese e Roma, non può essere colpa di Prandelli se Milenkovic si perde l’uomo. C’è bisogno di un allenatore che proponga un’idea di calcio innovativa: penso a De Zerbi e Italiano“.