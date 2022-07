Gene Gnocchi: “La Fiorentina ha i numeri per ambire alla Champions. Jovic mi incuriosisce”

Questo pomeriggio Gene Gnocchi, comico e noto tifoso della Juventus, in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha speso ottime parole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina ha preso Jovic, ha avuto un po’ di stagioni sfortunate anche per colpa sua, è uno di quelli slavi un po’ pelandroni, ma ora hanno preso Dodò, ora l’albero azzurro dovrà cercare un sostituto. I viola mi incuriosiscono molto. Italiano? Lo seguivo dai tempi dello Spezia, è forte. Nonostante tutto credo che la Fiorentina abbia giocatori e numeri tali da sognare la Champions League“.

Al comico è poi stato chiesto da quali giocatori della prossima Serie A fosse incuriosito: “Quello che mi incuriosisce di più è Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli, ma anche Jovic non è da sottovalutare. Secondo me è uno che ha talento, speriamo faccia vedere qualcosa: Ancelotti non vuol sentire parlare di Jovic, probabilmente gli avrà rubato il primo e il secondo durante una mangiata”.