Gentile: “Papu Gomez potrebbe essere la giusta soluzione ai problemi della Fiorentina. Non scordiamoci che a Firenze…”

A Sky Sport ha parlato il giornalista, telecronista e opinionista sportivo Riccardo Gentile, intervenendo sulla situazione Papu Gomez. Queste le sue parole sull’interessamento della Fiorentina per lui: “Alla Fiorentina farebbe comodissimo un giocatore come il Papu Gomez. La squadra di Prandelli ha problemi in fase di impostazione del gioco e Gomez potrebbe essere la giusta soluzione. Sarebbe anche una maglia importante, nonostante la Fiorentina sicuramente non sarà nella lotta per l’Europa. L’Atalanta sicuramente preferisce cederlo a squadre non dirette concorrenti in classifica. Non scordiamoci che a Firenze c’è Ribery. A mio avviso sarebbe un investimento importante per Commisso. L’argentino può giocare altre 3-4 stagioni a livelli top”.

