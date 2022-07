Gentile verso la Serie C: il terzino viola segue le orme di Corradini?

Tra i giovani portati a Moena da mister Italiano figurava anche Davide Gentile, difensore classe 2003 della Fiorentina Primavera. Dopo la prima settimana di lavoro insieme ai “grandi” adesso il suo ritiro si interrompe qui: ad aspettarlo però non ci sarà ancora la maglia viola.

Il giocatore di Alberto Aquilani, infatti, è richiesto in Lega Pro, dove il club che ha da poco preso in prestito il capitano della compagine giovanile viola, Corradini, si è interessato anche al terzino destro. La Pro Vercelli quindi è pronta a prendersi (sempre in prestito) un’altra pianticella del vivaio viola. Un’opportunità per crescere e fare l’esordio tra i professionisti.