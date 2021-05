Georgia Viero a FN: “Non vedo Ribery come utile per la Lazio del futuro. Commisso mi piace ma deve lavorare di più sul mercato” FOTO: La bella giornalista biancoceleste

Georgia Viero è la protagonista di questa settimana della nostra Rubrica in Rosa in vista della gara contro la Lazio, match importante per la corsa salvezza della Fiorentina, ma altrettanto importante per i biancocelesti in ottica Champions League.

La tua passione per il calcio dove nasce ?

“Dalla Lazio! Grazie a mio padre Giorgio che mi ha fatto scoprire ed amare questi colori e questo sport meraviglioso. È stato poi il mio maestro televisivo Aldo Biscardi a farmi appassionare al gioco del calcio e a farmelo assaporare da un punto di vista lavorativo a 360 gradi e non solo sul fronte Lazio”.

Che finale di stagione ti aspetti per la Lazio in campionato ?

“Credo fermamente nel 4° posto, dobbiamo vincerle tutte da qui alla fine. A cominciare proprio dal Franchi. Perché le pretendenti alla Champions sono tante”.

L’obiettivo è la Champions League?

“Credo che la Lazio abbia le carte in regola per farcela. Sicuramente la Champions è il principale obiettivo ma con il campionato agli sgoccioli e la finestra di mercato estivo pronta ad aprirsi se non arrivassero elementi di una certa caratura, salire sul prestigioso treno europeo alla fine potrebbe rivelarsi un traguardo incompleto”.

Come giudichi l’operato di Inzaghi?

“Straordinario come sempre. Anche dopo mille difficoltà e dopo aver contratto il Covid il mister ha tirato fuori il miglior potenziale dalla squadra che si trovava… praticamente la stessa della scorsa stagione con un anno in più”.

Il rinnovo per il tecnico laziale arriverà?

“Sono fiduciosa. Deve però arrivare un ottima campagna acquisti visto anche l’arrivo di Mourinho sulla sponda dei cugini”.

Le voci che vedono Ribery vicino alla Lazio quanto pensi possano essere vere?

“Sicuramente ci sono stati rumors di un reciproco interesse. Tuttavia non credo si possa concretizzare. Ribery, pur stimando molto, non lo vedo come elemento ideale in casa Lazio. Non solo per una questione di età. Credo che rimarrà in viola ancora per un po”’.

Come giudichi l’operato di Commisso a Firenze ?

“Lo stimo molto e mi piace parecchio per come si pone quando viene intervistato. Tuttavia deve lavorare di più sul fronte mercato per la squadra.”

Cosa pensi del giovane bomber Vlaovic?

“E’ un giovane molto interessante che darà sicuramente grandi gioie alla Fiorentina. La cosa bella è vedere che è molto forte e che continua a crescere. Tanti i club che gli hanno messo gli occhi addosso. Ha una corte interessante il ragazzo, anche all’estero. Per me però dovrebbe rimanere in viola”.

Che partita sarà tra Fiorentina e Lazio?

“Una partita molto combattuta di certo. Le due squadre hanno obiettivi ben diversi ma entrambi molto importanti e proprio per questo mi aspetto un match scoppiettante”.

L’obiettivo futuro di Georgia?

“Essere felice. Come sempre. Ascoltando sempre il mio cuore. È sempre il primo traguardo che cerco di raggiungere giorno dopo giorno… in pentola bollono alcune cose tra cui un libro che è in “cottura” da un po’ di tempo e #letifose un format comico, sul tifo, che ho ideato e che vede la collaborazione di Antonio Giuliani e Roberta Pedrelli, ora fermo a causa delle norme Covid”.