Germania, Italia ma anche Turchia: La lista dei pretendenti per Ribery si fa lunga. E con la Fiorentina…

Nonostante stia per compiere 38 anni, un giocatore come Franck Ribery, soprattutto a parametro zero, continua a far gola a molti.

La lista dei pretendenti per l’attuale giocatore della Fiorentina si fa particolarmente nutrita: Stoccarda, Friburgo e Monza sono più che interessati alle sue prestazioni. A questi club si sono aggiunti l’Eintracht Francoforte, e in Turchia il Karagumruk e la sua vecchia squadra, il Galatasaray.

E in tutto questo ci sono possibilità che possa restare ancora alla Fiorentina? Abbiamo trattato questo argomento in un articolo apposito, cercando di spiegare come, per la permanenza di Ribery, indispensabile sarà il parere del nuovo tecnico che gestirà la squadra a partire dalla prossima stagione. Da qui ad un mese, un mese e mezzo dovremmo saperne molto di più in merito.