Gerrard all’Aston Villa e la panchina dei Rangers cerca un nuovo allenatore. Più che una suggestione il ritorno dell’ex Gattuso

Gennaro Gattuso, reduce dalla brevissima parentesi sulla panchina della Fiorentina, è ancora in attesa di una ghiotta opportunità per tornare subito al lavoro. La proposta potrebbe arrivare nelle prossime ore, visto il clamoroso valzer di panchine scaturitosi in terra britannica. I Rangers Glasgow, in queste ore hanno perso il tecnico Steven Gerrard, trasferitosi all’Aston Villa, e così si apre ufficialmente il casting per decidere chi prenderà il suo posto in panchina

Il club scozzese potrebbe decidere di bussare alla porta dell’ex allenatore del Napoli. Gattuso conosce bene l’ambiente avendo giocato per i Rangers Glasgow nella stagione 1997-1998, potrebbe essere affascinato dall’opportunità di poter tornare in Scozia. Al momento nessun contatto diretto. Per adesso si tratta di una suggestione quella che potrebbe riunire le strade dei campioni di Scozia e di Gattuso. Situazione da monitorare nelle prossime ore, ma non è da escludere la possibilità che l’ex allenatore della Fiorentina possa finalmente tornare a lavorare sul campo.