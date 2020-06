Gerson pronto a tornare in Europa: due top club su di lui

Una vecchia conoscenza della Fiorentina potrebbe presto tornare in Europa. Si tratta di Gerson, che si è messo in mostra col Flamengo a tal punto che diversi club europei stanno pensando a lui. Il brasiliano ha trovato la giusta continuità in patria, mettendosi alle spalle il difficile passato speso tra la Roma e il club gigliato. Secondo quanto riportato da Fox Sports Brasile, un membro dell’entourage di Gerson sarebbe volato in missione in Europa per trattare il futuro del centrocampista con Chelsea e Borussia Dortmund. Proprio i Blues avrebbero già formulato la prima offerta al Flamengo da 18 milioni di euro complessivi.

