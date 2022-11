Gerson senza pace: rompe con Tudor e si prepara a riabbracciare un’altra vecchia conoscenza viola

Non ha pace l’ex centrocampista brasiliano della Fiorentina, Gerson. Secondo Radio Monte Carlo, la vecchia meteora viola è indirizzata verso il ritorno in patria a gennaio, al Flamengo, dove ha già giocato dal 2019 al 2021 riuscendo a vincere la Copa Libertadores. Ricordiamo che nella formazione rossonera di Rio de Janeiro milita anche l’ex attaccante della Fiorentina, Pedro, che recentemente è stato convocato per i Mondiali in Qatar.

Ormai da un paio di settimane, Gerson è fuori dai titolari del Marsiglia (club in cui gioca insieme all’ex viola Veretout) e il suo rapporto con l’allenatore Igor Tudor è ai minimi storici. Tutto questo ha creato nel 25enne verdeoro la voglia di rincasare un’altra volta, nella società in cui forse si era trovato meglio.