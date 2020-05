Gheorghe Hagi: “Stavo per giocare con la Fiorentina, fui bloccato dal regime. Tutto nacque dopo un’amichevole coi viola in cui…”

Prima di diventare una stella di Real Madrid e Barcellona, Gheorghe Hagi sarebbe potuto diventare un giocatore della Fiorentina. Il fuoriclasse rumeno racconta il mancato accordo coi viola in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “Era il 1983, giocavo nello Sportul Studentesc. Poco prima ero stato a Firenze con la mia nazionale a fare un’amichevole contro la Fiorentina. Mi dissero che ero piaciuto sia all’allenatore De Sisti che al direttore Corsi. Cercarono di prendermi ma non ci riuscirono. La Fiorentina mi opzionò ma non ci fu niente da fare, anche perché il regime non faceva uscire nessuno in quegli anni. E con me non volevano creare un precedente”.