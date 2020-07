Ghezzal è pronto a una nuova vita… tattica: le sue doti valgono i 10 milioni di riscatto?

Era arrivato da esterno offensivo, si è ritrovato a fare la mezzala ma la trasformazione tattica di Rachid Ghezzal sembra poter dare davvero dei frutti molto interessanti: il 4-3-3 in casa Fiorentina è stato di fatto bandito dopo le prime due giornate da Montella e molti interpreti si sono dovuti riadattare in altre posizioni. Per l’algerino c’è stato prima l’esperimento disastroso da esterno a tutta fascia e con Iachini invece la soluzione da interno della mediana. Allo Juventus Stadium il primo tentativo, quindi all’Olimpico con la Lazio e poi a Lecce: tre sensazioni positive, in crescendo oltretutto, perché le sue doti tecniche nello stretto, la rapidità e l’abilità nel fraseggio lo rendono molto consono alla nuova posizione, se pur magari in partite più agevoli. L’ottimo finale di stagione potrebbe anche procurargli una permanenza che sembrava impossibile: il costo del riscatto dal Leicester è di 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe valere la pena di investire se le risposte sul campo continueranno ad essere di questo livello.

