Ghezzal lascia di nuovo il Leicester. Il Besiktas twitta: “Sta andando verso nuove vittorie, sta arrivando”

Rachid Ghezzal lascia di nuovo il Leicester e torna al Besiktas. L’ex trequartista della Fiorentina sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in aereo insieme alla famiglia con accanto una foto che lo ritrae in buona compagnia (i trofei conquistati in terra turca).

L’algerino, autore di 8 gol e 18 assist nell’ultimo campionato col Besiktas, nell’ultima stagione si è laureato campione della Super Lig. Il club turco conferma tutto su Twitter: “Sta andando verso nuove vittorie, sta arrivando”.