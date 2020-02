Rachid Ghezzal, esterno d’attacco della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla tv francese beIN Sports: “La Serie A è simile alla Ligue 1. Per me è una situazione complicata, non sono soddisfatto del minutaggio che ho adesso alla Fiorentina. L’obiettivo della nostra stagione era quello di essere protagonisti in campionato. Algeria? Certamente sono contento e orgoglioso per la vittoria nell’ultima edizione della Coppa d’Africa. Ho un po’ di rabbia perché sarei potuto essere lì anche io, ma la decisione del mister è stata legittima”.