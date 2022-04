Ghirelli: “Artemio Franchi è stato un dirigente innovatore. Il suo pensiero può darci ancora una mano in un momento così triste del nostro calcio”

Come riporta TMW, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nel corso della conferenza stampa dell’evento Franchi, ieri, oggi e domani 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi ha parlato della figura dell’ex presidente della FIGC a cavallo fra gli anni ’60 e ’70: “Per il calcio italiano, ancora più in una fase come quella in cui viviamo, Artemio Franchi è stato un dirigente innovatore che attraverso il suo pensiero e le sue opere può ancora darci una mano. Non avrei voluto che questo convegno si tenesse pochi giorni dopo Palermo, ma purtroppo la vita è questa. A cento anni dalla nascita di un grande dirigente come lui abbiamo pensato che fosse giusto narrare la sua vita e rileggere il suo pensiero per vedere che cosa ci può portare oggi”.

E ancora: “Credo sia tanto proprio nel momento in cui dobbiamo rilanciare il calcio italiano, dopo due mancate qualificazioni ai mondiali. La sua modernità è stata quella di legare la radice del territorio, dei comuni, la unicità della storia d’Italia rispetto a quella europea e mondiale. Il museo che inaugureremo domani sarà collocato nella nostra sede che è la sua casa in modo tale che l’oggi e la storia si incrocino continuamente”.