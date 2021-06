Già domani Nico Gonzalez potrebbe sostenere le visite mediche con la Fiorentina: i dettagli

Arrivano novità sulla trattativa che porterebbe Nico Gonzalez alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista della Bild Tobi Altschäffl su Twitter, mancano solo le visite mediche per completare il trasferimento. Il giocatore argentino dello Stoccarda potrebbe sostenerle già domani. Le cifre, di poco superiori a quelle precedentemente riportate sono: 23.5 milioni + 4 di bonus + una percentuale allo Stoccarda sulla rivendita del calciatore.

Big transfer in the Bundesliga! Stuttgart’s Nicolas González goes to Florence. The medical check is still missing. This should take place tomorrow. Transfer fee: 23.5 fixed plus 4 million optional + resale participation.

— Tobi Altschäffl (@altobelli13) June 17, 2021