Già i Mondiali in inverno, ora anche a 48 squadre? La FIFA valuta il cambiamento epocale per il 2026

Fin dai mesi precedenti, è già nota la volontà della FIFA di cambiare il formato della competizione calcistica più importante, il Mondiale. L’idea è quella di aumentare le nazionali partecipanti, dalle 32 attuali a 48. Adesso, inoltre, sarebbero cambiati anche il tabellone del torneo stesso e la disposizione delle squadre.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, la FIFA vorrebbe disporre le 48 nazionali del Mondiale in 12 gironi da 4 squadre. E sarebbe addirittura una nuova idea, dato che la prima bozza prevedeva 16 gironi con 3 squadre ciascuno. L’organizzazione mondiale del calcio spinge per provare questo nuovo formato nei prossimi Mondiali, nel 2026. Potrebbe essere il momento di un nuovo cambiamento epocale, che (speriamo) colpirà anche la Nazionale Italiana.