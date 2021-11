Giaccherini: “La Fiorentina ha giocato con personalità ma si è abbassata troppo, per Vlahovic è stata una partita difficile”

L’ex esterno della Juventus Emanuele Giaccherini, oggi commentatore per DAZN, si espresso così sulla gara persa dai viola contro i bianconeri: “La Fiorentina è venuta al giocare in casa della Juventus con personalità e per fare la sua partita, ma nella ripresa si è abbassata troppo e se ti porti la Juventus in area rischi”.

E su Vlahovic afferma: “Vlahovic è stata marcato benissimo da de Ligt. Per lui è stata una partita difficile”.