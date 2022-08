Giacchetta: “Sarà l’esordio in A per tanti, vogliamo creare identità importante a Cremona. Fiorentina destinata a campionato di alto livello”

Mancano solo tre giorni all’esordio in Serie A e della sfida al Franchi tra Fiorentina e la neopromossa Cremonese. Una partita che gli ospiti vivono forse con uno stato d’ansia in più, dato che la massima categoria mancava da troppo tempo. Della sfida contro la Fiorentina ha parlato il direttore sportivo dei grigiorossi Simone Giacchetta che è intervenuto a Radio Bruno: “La categoria ci ha imposto di fare un mercato corposo. Ci attendono ancora 20 giorni per completare la rosa ed essere pronti e adeguati ad affrontare questo campionato. Vogliamo rappresentare bene la nostra proprietà e la nostra città”.

Sul difficile esordio al Franchi ha aggiunto: “Sarà l’esordio in Serie A per tanti, contro una squadra con tantissima qualità e davanti ad un pubblico stupendo. C’è grande positività. Nelle prime giornate quello che ci preme davvero è riuscire a creare un’identità importante, dopo il tanto mercato fatto”.

Infine Giacchetta ha lasciato un commento sulla Fiorentina: “E’ una squadra con tanta qualità e giocatori offensivi. E’ destinata a fare un campionato di alto livello e ha un allenatore molto preparato”.