Giacchetta: “Speravamo di fare meglio in campionato più che in Coppa Italia, ma per i nostri tifosi è un traguardo storico. Arrivare in semifinale non è facile per una neopromossa”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato a Radio Sportiva l’exploit in Coppa Italia della sua squadra, con la semifinale conquistata contro la Fiorentina:

“In realtà, speravamo di fare meglio in campionato rispetto alla Coppa Italia, ma purtroppo così non sta succedendo. Questo ci fa riflettere, perché siamo ultimi in serie A ma abbiamo eliminato la capolista e poi la Roma, a dimostrazione che qualche valore la Cremonese ce l’ha. Mi auguro che la partita di ieri non rimanga fine a se stessa”.

E ancora: “Ballardini è un allenatore di grande esperienza, trasmette serenità e consapevolezza al gruppo attraverso concetti basilari del calcio. L’impatto è stato positivo, forse la squadra aveva bisogno di un cambiamento e c’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Per i nostri tifosi la semifinale è un traguardo storico. Arrivarci nel calcio di oggi non è per niente semplice per una neopromossa”.