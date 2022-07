Giacinti lascia ufficialmente la Fiorentina: “Qui alla Roma stanno investendo molto sul calcio femminile”

Vlentina Giacinti non è più una calciatrice della Fiorentina. Dopo essere venuta in prestito per sei mesi, l’ex Milan ha salutato anche Firenze per passare al club della capitale. L’attaccante della Nazionale, dopo la delusione all’Europeo, è ufficialmente una giocatrice della Roma, club con il quale ha firmato un contratto fino al 2025.

Ai canali della società giallorossa Giacinti ha espresso le sue prime emozioni: “Ho scelto la Roma perché la società sta investendo molto nel calcio femminile e ogni anno dimostra sempre di più di voler far bene. Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile”.