Giacobbo segna subito all’esordio, ma la Primavera Femminile viene fermata dal Milan

Buon esordio della Primavera Femminile con un punto guadagnato sul campo del Milan. Inizia bene l’avventura delle giovani della Fiorentina nel nuovo formato del Campionato Primavera, per questa stagione diviso in Primavera 1 e Primavera 2. Dodici le squadre che si sfideranno in questa regular season per poi accedere alla Fase Finale.

Al debutto le Viola hanno fatto 1-1 a Milano con il gol di Giulia Giacobbo ottenendo il primo punto stagionale su un campo non facile. Unico pareggio della giornata, ma significativo contro la novità Milan. Il prossimo weekend esordio davanti ai propri tifosi: a San Marcellino arriverà il Napoli.