Giacomelli vede il braccio che era sfuggito a Massa: Un rigore solare. Mancano un paio di ammonizioni ai giocatori bianconeri

Fiorentina-Juventus gara valida per la 33esima giornata di Serie A è stata diretta da Davide Massa della Sezione di Imperia, assistenti Meli e Alassio, sala VAR affidata a Giacomelli.

Parte bene la Fiorentina, al 12′ Szczesny esce su Vlahovic: vede bene Massa il portiere polacco prende la palla. Al 22′ ancora in area bianconera contatto Bonucci-Vlahovic con il serbo che va giù, Massa lascia correre, decisione che ci sta. Due minuti dopo però manca un’ammonizione proprio a Bonucci che stende Ribery: Massa opta per un semplice richiamo verbale. Al 26′ calcio di rigore per la Fiorentina; Rabiot a contrasto con Vlahovic prende la palla con il braccio, serve però la review del VAR per concedere la massima punizione, perché il direttore di gara non si era accorto di nulla. Al 40′ pestone di Igor su Cuadrado e giallo per il brasiliano.

Passiamo alla ripresa, al 51′ cartellino giallo per De Ligt che atterra Ribery. Al minuto 61 ammonizione per Caceres che blocca fallosamente Ronaldo che gli era andato via. Al 73′ manca l’ammonizione a Cuadrado che trattiene per il collo Castrovilli in fase di ripartenza. Ultima ammonizione dell’incontro per Biraghi che stende in modo irregolare l’ex Cuadrado.

Sufficiente la prestazione della squadra arbitrale, Massa impreciso su alcuni provvedimenti disciplinari, bravo invece Giacomelli a valutare da rigore il braccio di Rabiot.