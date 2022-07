Giani: “Commisso e Barone non stanno tradendo le attese. Il Viola Park sarà una struttura speciale, importante la conferma dei fondi del PNRR per il nuovo ‘Franchi'”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, presente al Premio XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini, ha parlato anche di alcune tematiche collegate alla Fiorentina: “La Fiorentina di Commisso e Barone non sta tradendo le attese, hanno riportato la squadra in Europa dopo anni. Oltre al campionato giocheremo anche una competizione internazionale molto importante. Inoltre la società sta realizzando un qualcosa di unico con il Viola Park. Sarà una struttura speciale, tra le migliori d’Europa e immersa in un contesto paesaggistico molto bello e particolare.

E aggiunge: “L’ok arrivato in queste ore per i 150 milioni del Pnrr da destinare al nuovo ‘Franchi’ non fa altro che avvalorare questo 2022 molto positivo per i colori viola”.