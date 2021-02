Giani: “Disponibile a un confronto sullo stadio con Commisso, ma ognuno deve mantenere il proprio ruolo. A Campi per il momento…”

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha parlato di un possibile incontro con Rocco Commisso. Queste le sue parole riportare da Italpress: “Se Rocco Commisso mi chiede un appuntamento, lo ricevo in Regione molto volentieri perché è una persona che si è impegnata con passione su Firenze, e quindi è degno di apprezzamento. E’ evidente che però la pianificazione urbanistica è un compito pubblico. Non è una contrattazione tra pubblico e privato. E’ il pubblico, in primo luogo i Comuni, che decidono cosa fare per lo sviluppo del proprio territorio, dando delle destinazioni. Se Commisso viene, facciamo una bella chiacchierata poi però nel momento in cui parte l’iter urbanistico, ognuno ha il suo ruolo. Noi dobbiamo pensare all’interesse pubblico e non a una contrattazione come talvolta sui giornali può emergere. Dobbiamo fare le cose per bene perché quando un territorio lo si urbanizza, poi è per sempre. Tante cose che non si affrontano con la chiacchierata di cortesia, quindi insomma, l’iter è lungo perché ad oggi su quel territorio (Campi Bisenzio ndr) non è previsto nulla”.

