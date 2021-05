Giani: “Io e Nardella abbiamo mostrato il progetto del nuovo Franchi a Commisso. Il presidente si è tranquillizzato”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto assieme al sindaco di Firenze, Dario Nardella (LEGGI QUI), durante Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1.

Queste le sue parole: “Nardella è stato bravissimo: venerdì pomeriggio, subito dopo la conferenza stampa in cui Commisso si è arrabbiato, lo ha invitato in Palazzo Vecchio, nella Sala d’armi. Gli ha fatto vedere il progetto del nuovo stadio: il Franchi è un bene pubblico che entra nel Recovery Fund. Tutti insieme lo abbiamo tranquillizzato: è andato via sereno e tranquillo. Vlahovic? Deve restare, la Fiorentina ha ritrovato un vero attaccante dai tempi di Batistuta: attendevamo un carrarmato d’area di rigore e ora non si vende”.