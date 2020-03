Giani: “Mi auguro che il campionato possa continuare almeno dopo Pasqua. Allenamenti? La Fiorentina migliore di altre società…”

Durante il programma Casa Viola in onda su Toscana Tv, è intervenuto telefonicamente il Presidente del consiglio regionale Eugenio Giani: “Spero che il campionato possa riaprire il 4 aprile. Sono un inguaribile ottimista, considerando l’incubazione della malattia, se i provvedimenti saranno rispettati ci potrebbe essere la possibilità di riprendere. Sarà molto importante vedere l’evoluzione della settimana successiva però. Mi auguro che il campionato possa ripartire se non altro dopo Pasqua. Stop allenamenti? La FIorentina si è mossa bene e in tempo. Cosa che non ho visto da parte di altre società”.