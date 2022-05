Giani: “Restyling Franchi? L’importante è che i costi non raddoppino. Troveremo la strada per farlo anche se dovessero esserci dei problemi”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a Italia 7 del restyling dello stadio Artemio Franchi: “Sono fiducioso sul progetto, se ci vorranno più soldi ce li metteremo. E’ un progetto troppo importante per Firenze, la cosa importante è che i costi non raddoppino. Se invece i costi saranno leggermente superiori è a causa dell’aumento delle materie prime. Che tra l’altro è stato preventivato anche dal Governo, con un decreto leggere per integrare di almeno dieci miliardi i costi delle opere”.

Continua così Giani: “Se ci volessero duecento milioni per lo stadio? Queste ipotesi non vanno fatti, bisogna ragionare come se i costi previsti dovessero bastare. Non inventino scuse, lo stadio lo facciamo. E troveremo la strada per farlo anche se dovessero esserci dei problemi”.