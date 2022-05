Giani: “Restyling Franchi? Sono convinto che ce la faremo. L’Europa può permettere una proroga sul PNRR”

Intervenuto a Sky TG24, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato del restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Sarà la stessa Europa a permettere la proroga di uno o due anni per i fondi in arrivo dal PNRR. Il Governo ha già dovuto inserire circa dieci miliardi di risorse per riallineare i progetti in seguito all’aumento del costo delle materie prime”.

Giani si sofferma poi sul Franchi: “E’ una delle sfide del PNRR a livello nazionale, ci sono circa centocinquanta milioni per la missione dei beni culturali. Sono convinto e fiducioso sul fatto che ce la faremo, in una logica tutta italiana in cui il genio creativo di nostri architetti si è espresso in spazi culturali, come in questo caso lo sport”.